“Chaghab al fikr wal houriya”, une immersion dans la vie de l’écrivain et penseur égyptien Mahmoud Amin Al Alam

jeudi, 23 juillet, 2020 à 23:38

Rabat- Le nouvel ouvrage d’Abdelaziz Jadir “Chaghab al fikr wal houriya” (bêtises de l’intellect et de la liberté, ndlr), paru aux éditions “La croisée des chemins”, est une immersion biographique qui retrace la vie littéraire et politique de l’écrivain et penseur égyptien, Mahmoud Amin Al Alam.

Au long de ses 283 pages, l’ouvrage emmène le lecteur, à travers un dialogue, dans les moments marquants de la vie de Mahmoud Amin Al Alam (1922-2009), depuis sa naissance, en passant par l’impact familial et estudiantin, son amour pour la philosophie, la critique littéraire et la pensée jusqu’à sa passion pour la politique, son arrestation, son incarcération, son exil et son engagement avec le parti communiste égyptien.

Dans son introduction, Abdelaziz Jadir écrit que ce nouvel ouvrage “s’inscrit dans le cadre de la série (dialogue) avec des écrivains qui ont laissé leur empreinte dans la culture arabe”. Ce livre est aussi une nouvelle tentative dans une quête pour “préserver la mémoire “. Il fait partie de la collection (série avec …) qui se veut un hommage à des personnalités dont on a voulu prendre soin et présenter au lecteur, ajoute-t-il.

L’ouvrage se décline en 12 chapitres traitant différents angles de la vie de Mahmoud Amin Al Alam, depuis sa naissance dans le quartier populaire “Darb Ahmar” au Caire, en s’arrêtant sur ses souvenirs d’enfance, son initiation à la vie politique et partisane, son expérience personnelle, en passant par sa critique des grands écrivains comme Abbas Mahmoud Al Akkad et Taha Hussein ainsi que son expérience dans le domaine de la presse.

L’auteur décrit le dialogue avec Mahmoud Amin AlAlam, tel “une eau fine, imprégnée de spontanéité, couronnée par des idées profondes et une réplique distinguée, alors que la remémoration de l’idée est une cascade qui nécessite de creuser des tranchées pour l’entourer et l’orienter”.

Pour M. Jadir, la discussion avec Al Alam est “une balade intellectuelle, qui passe de la pensée philosophique vers le marxisme, puis le patrimoine arabo-islamique, la politique et la littérature…c’est une balade intellectuelle à travers les ruelles de la connaissance” .

Mahmoud Amin AlAlam, poursuit l’auteur, fait partie d’une catégorie spéciale des écrivains et penseurs qui tendent vers la “rareté”. Il est capable de s’auto-critiquer et d’assumer ses convictions sans jamais affronter ceux qu’il estiment dans le tort. Pour l’auteur, c’est un écrivain penseur et non pas un politicien, dont l’opportunisme le fait sortir des sentinelles de la liberté relative pour le lancer dans la politique dans son concept arabe brut, qui justifie tout et est incapable de fournir une autocritique ou une critique de son cadre et de son organisation.

Mahmoud Amin Al Alam a laissé derrière lui un ensemble d’ouvrages notamment “Fi takafa al masriya” (de la culture égyptienne, ndlr) (1955), “Maarik Fikriya” (batailles intellectuelles, ndlr) (1965), “Al Wajh wal kinaa fil masrah al arabi al mouasir” (le visage et le masque dans le théâtre arabe contemporain, ndlr) (1973) et “Al waiy wal waiy al zaif fil fikr al arabi al mouasir” (la “fausse” conscience dans l’intellect arabe contemporain, ndlr) (1986).

Écrivain, traducteur et journaliste, Abdelaziz Jadir a produit plusieurs émissions sur les ondes de la radio de Tanger, en l’occurrence “Abajadiyat” (b.a.-ba). Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages et biographies d’écrivains marocains, arabes et étrangers, notamment Ahmed Bouzfour, Abdelkader Chaoui et Paul Bowls.