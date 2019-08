Le chanteur Adil Echbiy sort son premier titre solo “Sem3i”

mercredi, 7 août, 2019 à 22:30

Casablanca– Le jeune chanteur marocain Adil Echbiy, ancien membre du groupe “The 5”, vient de sortir son premier tube intitulé “Sem3i”, qui réalise un taux d’audience très encourageant sur la Toile.

Mis en ligne une semaine après l’annonce de la signature d’un contrat de production avec Sony Music Entertainment Middle East, l’opus, diffusé le 11 juillet dernier sur Youtube, donne l’étendue du grand talent d’Echbiy, qui est, à la fois, auteur et compositeur du morceau.

Tourné dans le désert féerique de Marrakech, le clip de cette chanson, plein de vie et de couleurs, emmène le spectateur dans un univers de gaieté, de fraîcheur et d’enchantement, sur fond de chorégraphies dynamiques et des pas de danse entraînants.

Gage de succès de cette vidéo, c’est Amir Rouani qui était derrière la caméra. Lui qui est à l’origine de la large diffusion de la nouvelle vague de la chanson marocaine, grâce à des tournages à couper le souffle.

“Je suis très heureux de sortir ce single qui a été réalisé par Amir Rouani et distribué par Hamza El Ghazi. Le titre a été très apprécié par les fans marocains et des différents pays arabes”, s’est réjoui Adil Echbiy dans une déclaration à la MAP, considérant que les amoureux de ce style musical ne manqueront pas d’adouber tant le rythme de la chanson que la qualité de la mise en scène.

“Sem3i” compte pas moins de 2,3 millions de vues et plus de 30.000 “likes”, trois semaines seulement après sa diffusion sur Youtube. La chanson est aussi disponible sur l’ensemble des plateformes musicales, dont Spotify, Anghami, Deezer et Apple Music.

Les internautes ont également posté quelque 3.000 commentaires, faisant en grande majorité l’éloge de cette production, qui signe le lancement de la carrière solo d’Adil Echbiy.

Le chanteur se souvient toujours de ses débuts comme membre du groupe “The 5”, qui a réussi à atteindre la finale de la célèbre émission de télévision X-Factor Arab 2015. Cette expérience a laissé une trace indélébile chez Echbiy, qui nourrit de grands espoirs pour la suite de sa carrière.