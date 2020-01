La chanteuse marocaine Sabah Zidani dévoile son nouveau single

vendredi, 17 janvier, 2020 à 14:35

Rabat – La chanteuse marocaine, Sabah Zidani, vient de lancer son nouveau single “Mushtaalak”, qui se veut une passerelle artistique entre le Maghreb et le “Machrek” (Orient) et s’inscrit dans le cadre d’une vision artistique s’adaptant avec le timbre de voix de l’artiste et les divers styles de la chanson arabe (poésie et Zajal).

“Mushtaalak” a été composée par le poète d’origine syrienne résidant aux États-Unis, Daoud Salami, alors que l’arrangement et l’exécution ont été assurés par le Studio Tamam Abdallah, avec un photomontage signé Ammar Ahmed et des prises de vue réalisées par Khaled Benfanich.

Sabah Zidani compte dans son répertoire plusieurs chansons arabes dont les plus célèbres “Kun li Kalilan”, “Insa Ma Chiit”, “Amr Gharib” et “Darna Ya Dar Assalam”.

Cette artiste marocaine est l’une des voix mélodieuses ayant choisi de chanter des recueils de poésie, un style musical qui ne manque par de marquer l’esprit des mélomanes.

Pour Sabah Zidani, l’amour de la chanson a débuté dès son plus jeune âge. Elle a rejoint le conservatoire de musique de la ville ocre pour affiner son talent, avant de se lancer dans diverses expériences artistiques en participant à des festivals nationaux et internationaux, notamment le Festival de la chanson marocaine, en plus de ses représentations lors de soirées artistiques et culturelles.

Elle a également collaboré avec de nombreux groupes de musique nationaux et internationaux, ce qui lui a permis d’acquérir plus d’expérience, de perfectionner son timbre de voix et de se faire un nom sur la scène artistique.