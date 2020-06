La chanteuse Meryem Aboulouafa sort son premier album “Meryem”

mardi, 23 juin, 2020 à 19:14

Rabat – “Meryem” est le premier album de l’auteure-compositrice et interprète marocaine Meryem Aboulouafa, sorti en fin mai dernier en Europe et au Maroc par le label français Animal 63 et lancé avec le vidéoclip onirique “Deeply”.