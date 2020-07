Chaque fête du Trône assure de nouvelles avancées au Maroc (Média tunisien)

jeudi, 30 juillet, 2020 à 16:00

La célébration du 21ème Anniversaire de la Fête du Trône en Australie revêt un goût différent cette année. En dépit des mesures et restrictions sanitaires en vigueur, le Royaume du Maroc a été au centre de l’attention en Australie lors de cette commémoration, rappelant l’union nationale sacrée et indéfectible entre le Trône et le peuple.