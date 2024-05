Le chef-d’œuvre atemporel italien “Stabat Mater” résonne fort au Festival de Fès des musiques sacrées du monde

vendredi, 31 mai, 2024 à 13:28

Fès – Le public de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde a été au rendez-vous, jeudi à la mythique place Bab Makina, avec le chef d’œuvre incontournable de la musique sacrée italienne “Stabat Mater” du compositeur Giovanni Battista Pergolesi.

Interprétée par The Young Musicians Symphony sous la houlette du maestro Paolo Olmi, en présence de l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, cette œuvre musicale de la période baroque est empreinte d’une profonde spiritualité.

Accompagnée, entre autres, de la soprano, Giorgia Costantino et la mezzosoprano, Maria Lucia Bazza, aux voix puissantes et expressives, la troupe a subjugué l’assistance, le temps d’une soirée magique et mémorable, avec un florilège puisé dans la musique classique européenne particulièrement italienne.

The Young Musicians Symphony, qui a également interprété avec maestria d’autres morceaux religieux classiques de la musique italienne, dont “Ave Maria” extrait de l’Opéra Othello de Giuseppe Verdi, “Agnus Dei de la Petite Messe Solennelle” de Gioachino Rossini et “Pour la Solennité de la Langue Sainte de Saint Antoine à Padoue” d’Antonio Vivaldi, a pu plonger le public dans un univers émotionnel et spirituel de ces chefs-d’œuvre qui transcendent les frontières et les époques pour célébrer l’universalité de la musique sacrée.

Dans une déclaration à la MAP, le maestro Paolo Olmi, a donné un aperçu sur la vie de Pergolèse Giovanni Battista 1710-1736 et sa mort prématurée à l’âge de 26 ans, tout en mettant l’accent sur les chansons qui seront jouées lors de ce concert dont le célèbre tube “Stabat Mater”, une œuvre déchirante et un poème de la douleur.

Il s’agit des souffrances d’une mère face à la crucifixion de son fils, notant que les morceaux du concert relèvent de l’époque baroque de la 2ème partie du 18ème siècle, a-t-il expliqué.

Le concert “Stabat Mater” a été conçu par l’Institut Culturel Italien de Rabat et le CIDIM (Comité National Italien de Musique) en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Rabat.

Il a été marqué aussi par la lecture du “Stabat Mater”, une séquence religieuse du XIIIème siècle de Jacopone da Todi, lecture du texte en italien par Carmela Callea, directrice attachée aux affaires culturelles à l’Institut culturel Italien de Rabat, et en arabe par le poète Nabil Meda.

Fidèle à l’esprit de Fès, la 27ème édition du Festival propose une programmation éclectique ouverte aux cultures et spiritualités du monde réunissant des musiciens de renom comme la grande star de la musique soufie Sami Yusuf, le flamenquiste virtuose Vicente Amigo, ainsi que des créations musicales originales à l’instar de Yatra-Safar qui promet un voyage spirituel des palais du Rajasthan aux portes de l’Andalousie ou encore le concert Stabat Mater, dirigé par le Maestro Paolo Olmi.

Le Festival accueille de même le Gospel Philarmonic Experience, réunissant la grande diva américaine Kim Burrell, accompagnée par l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Pascal Horecka.