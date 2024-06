Chefchaouen: Présentation du spectacle “Nostalgia, les émotions d’antan”

jeudi, 27 juin, 2024 à 16:14

Chefchaouen – Le premier spectacle du festival “Nostalgia, les émotions d’antan” a été présenté, mercredi soir à la place Outa El Hamam, aux espaces de la kasbah et en plein air à Chefchaouen.

Ce spectacle, qui aborde des étapes importantes de l’histoire de Chefchaouen, s’inscrit dans le cadre d’un programme culturel visant à faire connaître les sites historiques de la ville et à mettre en valeur leur importance culturelle. Il évoque les modes de vie des habitants de la ville et les efforts déployés par son fondateur, Moulay Ali Ben Rachid, pour lutter contre l’expansion coloniale.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 29 juin, a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, ainsi que de nombreuses personnalités culturelles et artistiques, des responsables locaux et des élus.

A cette occasion, M. Bensaid a affirmé la volonté du ministère de mettre en valeur les sites archéologiques dans plusieurs régions du Royaume et de renforcer leur rôle dans le tourisme culturel d’une manière innovante et contemporaine, mettant en lumière l’histoire et l’authenticité du Maroc.

“Le spectacle ‘Nostalgia, les émotions d’antan” est arrivé à Chefchaouen avec une nouvelle version, qui aborde l’histoire de cette ville antique et de la Kasbah”, a déclaré le ministre à la MAP, notant que le défi à relever est de lier les sites archéologiques à l’art et au théâtre, tout en les reliant à l’activité économique, afin de renforcer le rayonnement économique et artistique de la ville.

De son côté, Amine Nassour, le metteur en scène des spectacles “Nostalgia, les émotions d’Antan”, a relevé qu’il s’agit de la 3è escale de ce spectacle, après Rabat et Marrakech, précisant que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet national du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, s’inscrivant dans le sillage du “théâtre des sites” et visant à préserver la richesse de l’histoire du Maroc en la présentant de manière artistique.

M. Nassour a souligné que le public vivra tout au long de cet événement “des moments enchanteurs à travers un voyage historique et esthétique, mettant en avant les espaces historiques de la ville de Chefchaouen que nous avons tenté de présenter à travers une série de tableaux artistiques, reflétant l’histoire et la présence marquante de plusieurs personnages, tels que Moulay Ali Ben Rachid, son fils Ibrahim et sa fille Sayyida al Hurra (Lalla Aïcha)”.

L’artiste Yassine Ahjam a, quant à lui, exprimé sa grande joie de participer à cette épopée historique dans laquelle il incarne le personnage de Moulay Ali Ben Rachid, le fondateur de Chefchaouen, soulignant que cette expérience est unique en son genre à tous les niveaux, avec une particularité artistique et technique remarquable.

M. Ahjam, qui partage le rôle principal avec l’actrice Meryam Zaïmi incarnant Sayyida al Hurra, a indiqué que “cette épopée est un véritable voyage dans le temps, plongeant le public dans l’histoire ancienne de cette magnifique ville”.

Cet événement invite le public à découvrir l’histoire de la ville de Chefchaouen à travers des représentations théâtrales et artistiques, visant à présenter les civilisations qui ont peuplé la ville au cours des derniers siècles.