Chili : Le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations remporte l'”Insigne de l’Excellence” décerné par le ministère du Tourisme

jeudi, 2 juin, 2022 à 11:39

Coquimbo (Chili) – Le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations au Chili a remporté l'”Insigne de l’Excellence”, une distinction décernée par le ministère du Tourisme du pays sud-américain en reconnaissance des efforts de l’institution pour le respect de toutes les mesures sanitaires imposées pendant la pandémie.

Durant la pandémie, le centre, situé dans la ville de Coquimbo (460km au nord de la capitale Santiago), a veillé au respect des différentes mesures sanitaires décrétées par les autorités locales, que ce soit pour les gestionnaires du centre ou les touristes qui ont été autorisés à le visiter après la l’assouplissement des restrictions, ce qui a fait du centre un exemple en termes de sécurité.

Dans son allocution de circonstance, le maire de Coquimbo, Ali Manouchehri, a souligné que le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations est une fierté pour la ville, ses autorités, ses habitants et tous les touristes du continent qui visitent la ville de Coquimbo pour en découvrir les monuments les plus emblématiques.

Le maire de la ville n’a pas manqué de renouveler ses remerciements au Maroc pour ce monument intemporel qui incarne la solidité des liens unissant les deux pays amis, le Maroc et le Chili.

Pour sa part, la directrice du tourisme de la ville, Angelica Maria Funes, a salué le rôle de pionnier du centre et son effort inlassable pour rapprocher la culture, la civilisation et la profondeur marocaines du Chili, des habitants et des visiteurs du région, exprimant ses remerciements au Royaume pour avoir choisi Coquimbo pour abriter le siège du centre.

A son tour, l’ambassadrice du Maroc au Chili, Mme Kenza El Ghali, a exprimé aux autorités locales ses remerciements pour l’attention et l’importance accordées à cette enceinte culturelle et à ses activités, soulignant que grâce aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir les valeurs d’ouverture et de rapprochement entre les peuples et les cultures, le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations jouit d’une attention particulière à travers le monde.

La diplomate marocaine a ajouté que le centre est un édifice de tous les Chiliens et des habitants de Coquimbo en particulier, comme il constitue une fenêtre ouverte sur le Maroc, son histoire et sa grandeur, ainsi qu’un exemple de coexistence de toutes les cultures et de tous les peuples.

La cérémonie a été par ailleurs l’occasion de célébrer le 15e anniversaire de la fondation du centre. Mme El Ghali s’est dite fière de la déclaration, la semaine dernière à l’occasion de la Journée du patrimoine, du Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations parmi les monuments culturels les plus importants de Coquimbo au même titre que le mémorial de la “La Croce del Milenio” (Croix du Troisième Millénaire).