Le choix du Maroc comme invité d’honneur du 3-è Festival ”Les Téranga’’ “n’est pas un hasard”, mais justifié par la qualité des relations “séculaires” avec le Sénégal (organisateurs)

vendredi, 29 avril, 2022 à 12:36

Par Abdelkrim Kninah

Dakar – Le choix du Maroc comme pays invité d’honneur de la 3-ème édition du Festival de cinéma ”Les Téranga”, prévue du 29 juin au 2 juillet à Dakar, n’est pas du à un hasard, mais il est ”très justifié” par la qualité des relations “séculaires” et des” bons rapports” existant entre le Royaume et le Sénégal qui “sont plus que des pays voisins mais des pays frères”, ont indiqué à la MAP les organisateurs de cette manifestation cinématographique.