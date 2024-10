Cinéma : le FNF de Tanger met en avant une une nouvelle génération de créateurs prometteurs (Directeur par intérim du CCM)

dimanche, 27 octobre, 2024 à 13:42

“La pensée de Kant est plus actuelle que jamais”, a affirmé, vendredi, le Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, lors d’un colloque international dont les travaux se sont prolongés tout au long du weekend à Essaouira, avec la participation d’un parterre d’éminentes personnalités des sphères académiques, scientifiques et culturelles.