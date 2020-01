Cinq questions à Lionel Rigolet chef étoilé

lundi, 20 janvier, 2020 à 12:30

Bruxelles – Le chef belge Lionel Rigolet explique, dans un entretien à la MAP, les exigences et défis de la cuisine étoilée, à la veille de la publication de l’édition 2020 du Guide gastronomique Michelin, aujourd’hui au cœur d’une polémique après la rétrogradation d’un restaurant, icône de la gastronomie française.

– Quelle est, pour vous, la signification d’être chef étoilé ?

C’est une distinction donnée par Michelin pour le résultat d’un travail effectué durant une année complète. Les étoiles sont remises en jeu chaque année.

– Obtenir cette reconnaissance est le couronnement d’un processus complexe. Cela n’a certainement pas été facile pour vous. Quelles sont les principales étapes qui vous ont permis d’en arriver là ?

La persévérance ! C’est une remise en question journalière. Nous sommes en examen deux fois par jour (…) En sortant de l’école hôtelière, je n’ai travaillé que dans des restaurants étoilés. C’était un choix. C’est une école de la vie, chaque jour est différent, on apprend tous les jours et ce tout au long de notre carrière.

(…) Ce ne fut pas toujours facile, ni évident ! Il ne faut pas brûler les étapes. Avant de s’installer et devenir patron, il est important d’aller faire ses armes dans d’autres maisons. Gérer une entreprise, une équipe est un travail au quotidien, il faut être un bon chef mais aussi un bon gestionnaire. Pour avancer dans la vie et dans son métier, il faut être passionné, motivé, courageux, ne pas baisser les bras, aller de l’avant, avoir des objectifs !

– Quels sont les défis qui restent à relever une fois devenu chef étoilé ?

Pour avancer, il faut avoir des défis et des objectifs, il ne faut jamais vivre sur ses acquis ! Le premier défi de notre métier c’est de satisfaire au maximum nos clients, leur donner l’envie de revenir et qu’ils parlent de nous à l’extérieur. Nos cotations dans les guides sont importantes, c’est comme si on allait chercher notre bulletin. Il y a aussi toutes sortes de classements, les réseaux sociaux, les sites spécialisés etc… Pour notre satisfaction, celles de nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, plus les résultats et les commentaires sont positifs, plus nous sommes motivés et heureux.

Avant d’être exigeant avec les autres, je le suis avec moi-même mais il ne faut pas que ça devienne maladif sans quoi non seulement, on n’avance pas mais en plus on met une pression négative sur notre équipe et le résultat final n’est pas celui qu’on désire obtenir. Plus on crie ou on s’énerve et moins notre équipe est performante !

– Que peut apporter l’obtention de l’étoile à la gastronomie ?

C’est important pour une ville, pour un village, certains clients organisent leurs voyages ou déplacements en fonction des restaurants étoilés. La gastronomie évolue sans arrêt, il est important de rester éveillé au changement mais il faut avoir sa personnalité, sa ligne de conduite, sa marque de fabrique. Le restaurant que je dirige (Comme chez soi) existe depuis 93 ans au sein de la même famille, ce n’est pas peu dire si la gastronomie est importante pour nous.

– Y a-t-il un côté sombre de la médaille ?

Oui, au moment où vous perdez votre distinction. On se donne et on se sacrifie jour après jour pour notre métier, pour nos clients, pour notre équipe, la perte de cette reconnaissance octroyée par les guides, on la vit comme un échec. Mais si on est battant, on analyse le pourquoi et on essaie de mettre tout en œuvre pour se relever.