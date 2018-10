CITCO et Hicham Lahlou Designer présentent leur collaboration “Africa Sounds”, du 24 au 26 octobre à Médinit Casablanca

lundi, 22 octobre, 2018 à 20:43

Rabat – Africa Sounds, la nouvelle création éditée par CITCO en collaboration avec le designer marocain Hicham Lahlou, sera présentée du 24 au 26 octobre à Médinit Expo, au Sofitel Tour Blanche de Casablanca.

Africa Sounds sera présentée pour la première fois à Médinit, l’exposition internationale basée à Casablanca mettant en valeur l’excellence du Made in Italy dans le secteur du design, indique un communiqué des organisateurs.

Réalisée en collaboration avec le designer Marocain Hicham Lahlou, qui fait désormais partie des designers de CITCO à l’instar de célèbres architectes et designers internationaux tels que Zaha Hadid, Norman Foster, Ora Ito, Arik Levy…, Africa Sounds est une œuvre extraordinaire qui rend hommage à l’Afrique, la musicalité et l’artisanat, relève le communiqué, précisant qu’au cœur de la pièce se trouve des encarts, ce qui reflète la forme des mondialement célèbres castagnettes – un instrument musical qui trouve ses origines dans le Maghrebo-Africain Gnaoua.

Sur une mince feuille de marbre plate reprenant la forme de l’Afrique, un pavage de castagnettes symbolise poétiquement l’union de 54 pays au sein d’un seul continent à travers la culture, la musique et le patrimoine, ajoute la même source, soulignant que la sculpture représente l’attachement entre le designer et son continent d’origine, qu’il considère comme étant un creuset où musiques, couleurs, diversité, créativité et des milliers de langues s’entrelacent et coexistent en harmonie totale.

Cette œuvre témoigne d’une vision atypique et d’une approche artistique qui vise à mettre en valeur la culture Gnaoua et la musique africaine et ce, en fusionnant intrinsèquement l’artisanat avec l’industrie à travers des procédés de fabrication sophistiqués et raffinés remarquablement dirigés par CITCO.

Hicham Lahlou, qui est considéré comme le porte-drapeau du design national et l’un des grands leaders du design africain et arabe à l’international et figure emblématique du design nouvelle génération, a reçu en 2016 la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres décernée par la République Française et vient d’être élu membre directeur au Conseil d’administration des directeurs élus de la World Design Organization (WDO) lors de sa 30ème Assemblée générale.

Ses créations, régulièrement exposées dans des musées comme le Vitra Design Museum, le Guggenheim Bilbao, le Kunsthal Rotterdam ou le Victoria & Albert Museum de Londres, se classent à mi-chemin entre le design et l’art contemporain et font du designer un artiste reconnu à la fois pour son trait de crayon unique et son travail sur les lignes mais aussi pour ses partis-pris artistiques innovants.