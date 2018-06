Classification et inventaire de 297 monuments historiques, sites archéologiques et objets d’antiquité (Ministère)

vendredi, 1 juin, 2018 à 8:59

Rabat – Le bilan de l’action de la commission chargée de l’inventaire et de la classification des monuments historiques au titre de 2017-2018 fait état de la classification et l’inventaire de 297 monuments historiques, sites archéologiques et objets d’antiquité, a indiqué jeudi le ministère de la Culture et de la Communication.