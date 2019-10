Clôture à Rabat de la formation sur le “Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines”

vendredi, 18 octobre, 2019 à 21:29

Rabat – Le séminaire de formation, organisé par la Fédération Atlantique des Agences de presse africaines (FAAPA) sous le thème “Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines”, a clôturé ses travaux vendredi au siège de l’Agence marocaine de presse (MAP) à Rabat.

Dans un mot de circonstance, le secrétaire général de la MAP, Rachid Boumhil, a félicité les participantes à cette formation qui ont réussi à “matérialiser et concrétiser le discours de la FAAPA dans la réalité”.

M. Boumhil a également salué la création du Réseau des Femmes Leaders des Agences de Presse Africaines (NWL-FAAPA), soulignant que la création d’un comité de parité au sein de la FAAPA est “quelque chose de difficile” et que c’est important que la femme africaine puisse transmettre ses ambitions, acquérir son leadership et montrer ses compétences et son savoir-faire.

La MAP dispose d’une instance similaire qui est disposée à partager son expérience avec la Fédération, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il est possible de “développer encore plus un savoir-faire collectif africain capable de traiter de l’actualité au nom des Africains”.

Pour sa part, le directeur de l’information de la MAP, Rachid Mamouni, a appelé les participantes à “faire vivre” le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines en partageant leurs expériences et leurs ambitions pour leur métier d’agencières au sein de cette Fédération.

Après avoir félicité les participantes à cette formation, M. Mamouni a souligné l’importance de créer un groupe Whats’App pour communiquer et échanger les informations et expériences d’une façon plus fluide.

De leur côté, les participantes à ce séminaire ont exprimé leur “profonde gratitude pour ces moments fructueux” qui leur ont permis d’être outillées, entre autres, sur la notion du leadership féminin grâce à “une équipe formidable d’encadrement et d’imminents coachs”.

Dans un mot lu en leur nom par Carine Edwige Mindze de l’agence de presse gabonaise et Magdalena Thomas de l’agence de presse namibienne, elles ont indiqué que les connaissances et rudiments acquis tout au long de cette formation constituent désormais pour elles et pour la postérité, le socle de leur “volonté à porter très haut les valeurs de la femme et particulièrement celles du leadership féminin”, des valeurs nécessaires à leur épanouissement et au développement des Agences de presse africaines.

Le réseau mis en place au sortir de ce séminaire constituera, “à n’en point douter, un véritable outil de communication, d’échange et d’opportunités dans notre secteur d’activité”, se sont-elles réjouies, souhaitant que ce réseau soit un maillon certain de la chaîne FAAPA.

Le Réseau des Femmes Leaders des Agences de Presse Africaines (NWL-FAAPA) a été créé jeudi à l’initiative des journalistes et cadres femmes des agences de presse africaines participant au séminaire.

Il a pour objectifs de promouvoir l’échange d’expériences et de données ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment en matière de leadership féminin.

Il vise également l’organisation de séminaires et symposiums thématiques sous la houlette de la FAAPA et en partenariat avec des organismes et institutions à l’échelle africaine et internationale.

Plusieurs ateliers ont été organisés dans le cadre de ce séminaire (14-18 octobre), portant notamment sur le “leadership et le développement personnel”, “la communication au service du leadership”, “la prise de parole en public” et le “personal branding, effet de mode ou véritable nécessité ?”.

Basée au Maroc, la FAAPA constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l’échange d’expériences, des informations et produits multimédias ainsi que l’échange d’idées et de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle dans leur diversité et leurs spécificités respectives.

La FAAPA a pour entre autres objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse membres, outre la contribution à consolider la libre circulation de l’information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.