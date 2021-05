Le CNDH lance une “Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire marocaine avec ses différents affluents”

mardi, 25 mai, 2021 à 23:38

Les agissements et actes commis par le gouvernement espagnol en connivence avec l’Algérie et qui se manifestent par l’accueil du dénommé Ghali, représentent une violation du principe du bon voisinage reconnu et approuvé par le droit international, a affirmé Omar Mahmoud Aamar, professeur jordanien de droit international public.