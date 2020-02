Colloque international sur les villes musulmanes: Focus sur la symbolique politique et religieuse des cités

vendredi, 7 février, 2020 à 10:41

Rabat – La symbolique politique et religieuse des villes a été décortiquée, à travers des exemples historiques concrets, par des universitaires et des responsables dans le domaine culturel et du patrimoine, jeudi à Rabat, à l’occasion du colloque international sur “la ville dans le monde musulman: Genèse et mutation”, organisé par l’Académie du Royaume du Maroc.

Animant un workshop, placé sous le signe “Villes, symboles politiques et religieux”, les intervenants ont approché ce thème à travers le cas de plusieurs cités musulmanes et autres formes de vie urbaine ayant joué certains rôles à un moment de l’histoire, à l’instar de Tinmel, Alger ou Tombouctou, tout en se penchant sur l’histoire de ces villes et les différentes étapes de leur évolution architecturale.

Ainsi, le Promoteur de Tombouctou patrimoine, Ali Ould Sidi a consacré sa communication à la présentation de la ville de Tombouctou en terme de genèse, de mutations et de vestiges, en vue d’apporter des éclairages sur le passé et l’évolution de la trame urbaine “de la ville ou des villes” de Tombouctou.

“Il s’agit, ainsi, d’une contribution à la réécriture de l’histoire de Tombouctou, inspirée des relations multiséculaires entre le Maroc et cette ville”, a-t-il souligné.

M. Ould Sidi a, également, mis l’accent sur l’importance du rôle joué par Tombouctou comme ville tampon bénéficiant d’une situation géographique privilégiée de carrefour, de trait d’union et de brassage culturel entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, à travers une étude qui s’inspire des fonctions politiques, économiques, intellectuelles et religieuses de la ville, dans le but d’élucider les différentes configurations ou oscillations urbaines de la Médina à travers l’histoire.

De leur côté, MM. Jean-Pierre Van Staëvel, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne, Sébastien Gaime, directeur adjoint Auvergne de l’Institut de recherche archéologique préventive (France) et Abdallah Fili, professeur de l’enseignement supérieur à l’université Chouaib Doukkali à El Jadida, ont abordé une de formes de vie urbaine du Maghreb médiéval et moderne, à savoir les ribâts et les zâwiyas, à travers le rîbat de Tît, dont les vestiges sont aujourd’hui abrités par la commune de Moulay Abdellah (Province d’El Jadida).

Ils ont ainsi tenté de mesurer l’apport des informations qu’offrent les sources textuelles afin de cerner les dynamiques qui mènent du ribât, implantation d’une communauté d’ascètes, à la ville médiévale, qui va se développer sur le littoral atlantique, attirant l’attention des portugais à l’orée du XVIè siècle.

Néanmoins, les approches topographique et archéologique au premier chef, sont dans le même temps curieusement maintenues à la marge de ces études, lorsqu’elles ne sont pas tout simplement ignorées, contrairement aux données religieuses abondantes, ont-t-ils noté, présentant les premiers résultats d’une opération archéologique d’urgence menée en 2016 et qui a livré les premières données stratigraphiques jamais récoltées pour Tît, de l’époque médiévale à la période subcontemporaine.

De son côté, M. Allaoua Amara, professeur d’histoire médiévale à l’université Emir Abdelkader (Constantine), a estimé qu’Alger est un exemple significatif des villes antiques abandonnées puis mises en valeur à l’époque médiévale, ajoutant que cela montre bel et bien le transfert du centre de gravité de l’intérieur du pays vers le littoral du Maghreb central.

“Si les détails de l’organisation urbaine de la ville nous échappent en l’absence d’une monographie locale, la lecture croisée des sources arabes et les découvertes archéologiques permettent de délimiter l’espace urbain et connaître les grandes lignes de l’organisation spatiale de la cité”, a-t-il noté.

Ce colloque de trois jours, organisé à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc et de la Revue Hespéris-Tamuda, publiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, offre l’opportunité d’engager des débats et d’apporter des contributions scientifiques qui seront compilés dans un numéro spécial de la revue consacré à “La ville dans le monde musulman”.