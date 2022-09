Colloque international à Rabat sur “Le Maroc et le patrimoine andalou au Soudan occidental”

jeudi, 29 septembre, 2022 à 13:28

Rabat – “Le Maroc et le patrimoine andalou au Soudan occidental” est le thème d’un colloque international qui se tient les 28 et 29 septembre au siège de l’Académie du Royaume du Maroc en présence d’une pléiade de chercheurs et spécialistes.