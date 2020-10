Le Comité de Parité de la MAP lance son site web

lundi, 5 octobre, 2020 à 16:55

Rabat – Le Comité de Parité de l’Agence marocaine de presse (MAP), une structure destinée à mettre en valeur la composante féminine du capital humain de l’Agence, vient de lancer son site web “mapparite.ma”.

Ce site ergonomique, qui reflète l’image de marque de la MAP en tant qu’agence de presse 2.0, s’adresse aux femmes de la MAP et des autres médias, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par la question et la condition féminines.

Comportant des pages attractives, visibles et lisibles sur ordinateurs, mobiles, smartphones et tablettes, ce portail a pour finalité de partager des informations d’actualité sur les femmes, les cadres juridique et institutionnel qui régissent leur condition ainsi que sur leurs réalisations et les progrès qu’elles accomplissent dans divers domaines.

Ledit site, qui intègre des boutons de partage sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et Instagram, s’intéresse particulièrement aux femmes de la MAP, leurs parcours et aux activités auxquelles elles participent.

“A la MAP, la parité n’est pas un simple principe idéologique ou une intention charitable envers les femmes. La parité est considérée, à juste titre, comme étant un impératif de performance et un véritable axe stratégique dans la politique de gestion du capital humain”, écrit la présidente du comité, Mme Meryem Louali dans un mot sur le site.

Pour ne pas faire des “comparaisons statistiques en s’interrogeant sur les différentes disparités et écarts entre la réalité et l’ambition, sans rien changer sur le plan concret, la Direction générale (de la MAP, ndlr) a décidé de passer de la parole aux actes et de ne plus se contenter des déclarations d’intentions. Ainsi est né le comité de Parité de la MAP”, explique Mme Louali.

La création de ce comité “s’est voulue être un acte essentiel de reconnaissance de la valeur de la composante féminine du capital humain de l’Agence, de son leadership et de sa contribution à son développement et une déclinaison opérationnelle de l’engagement parité de la MAP”, ajoute-t-elle.

Le Comité de Parité de l’Agence marocaine de presse a vu le jour lors d’une assemblée constituante qui a eu lieu en mars 2019 à Salé.

Cet instrument exécutif, dont la mise en place a coïncidé avec la célébration du 60-ème anniversaire de la MAP, veille à assurer le suivi et à évaluer l’évolution annuelle du taux de parité au sein des différents organes de l’Agence et à formuler des avis et des propositions à même de contribuer à l’amélioration des compétences du personnel féminin (administratif et journalistique) de la MAP.