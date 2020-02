La communauté juive marocaine célèbre à Rabat la Hiloula de Rabbi Eliezer Davila

jeudi, 27 février, 2020 à 23:57

Rabat- Plusieurs centaines de membres de la communauté juive marocaine se sont donnés rendez-vous, jeudi soir à la cimetière israélite de Rabat, pour célébrer la Hiloula du Saint vénéré Rabbi Eliezer Davila.

Ce rendez-vous religieux constitue un moment très attendu par les membres de cette communauté qui affluent chaque année en grand nombre pour célébrer leur rituel et vivre des moments forts de prière, de piété et de recueillement.

S’exprimant dans une déclaration à la presse à cette occasion, le vice-président de la communauté israélienne de Rabat-Salé, Henri Abikzer, a souligné qu’il s’agit d’une célébration annuelle de l’anniversaire du Saint vénéré Rabbi Eliezer Davila, décédé et enterré au cimetière israélite de Rabat en 1761.

“C’est une occasion annuelle qui fédère des centaines de pèlerins juifs d’ici et d’ailleurs pour se rencontrer et réaffirmer leurs sentiments d’appartenance au Maroc et ce, dans une ambiance de spiritualité”, a-t-il indiqué.

Au cours de cette cérémonie festive, l’assistance a récité des chants religieux et a exprimé son attachement indéfectible à sa marocanité et au glorieux Trône Alaouite, se félicitant de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté juive.

L’assistance a également élevé des prières pour le repos de l’âme de Feu SM Mohammed V et de Feu SM Hassan II, implorant Dieu de combler de Ses bienfaits SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, ainsi que l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Lors de cette cérémonie religieuse, des prières rogatoires ont été effectuées pour implorer le Tout-Puissant à conjurer la sècheresse au Maroc.

Cette manifestation religieuse a été également marquée par des interprétations musicales de chansons patriotiques et d’autres tirées du répertoire musical populaire et judéo-marocain, le tout dans une ambiance de convivialité, de fraternité et d’ouverture.