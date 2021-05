Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate, une structure pour la valorisation du savoir-faire de l’artisan marocain

dimanche, 2 mai, 2021 à 15:06

Par Jamaleddine Benlarbi

Ouarzazate – Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate est une structure essentielle pour la valorisation du savoir-faire des artisans de cette province, le développement de leur production et le renforcement de leur organisation professionnelle.

Regroupant plusieurs coopératives artisanales actives à Ouarzazate, ce complexe a été créé dans le but de contribuer au développement de ce secteur, en s’érigeant en vitrine pour la promotion des produits de l’artisanat qui font la fierté de cette province, notamment les bijoux et les tapis.

Cette structure a été mise en place dans l’objectif aussi d’améliorer les conditions de travail et de vie des artisans, ainsi que de les inciter à innover dans leur travail en créant des produits artisanaux alliant créativité et qualité.

Destiné, en outre, à la formation professionnelle des jeunes dans le domaine de l’artisanat, ce complexe comprend des salles de réunion, des bureaux pour les fonctionnaires, des salles d’exposition, une salle de formation, ainsi que des ateliers pour le tissage des tapis, la fabrication des bijoux, des produits en bois, des chaussures et des cosmétiques artisanaux.

Interpellée au sujet de la valeur et du rôle de ce complexe, la présidente de la coopérative “Ambassadrice de la nature”, Sanae Chabar, a souligné que cette infrastructure a permis aux membres de la coopérative d’exposer leurs produits et de rencontrer les clients.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette coopérative produit du savon naturel, du safran et différents types d’argile utilisées en cosmétique naturelle, notant que ces produits sont très prisés par les gens de différentes catégories.

Mme Chabar a fait observer que la situation engendrée par la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) a eu impact sur le cours normal de la commercialisation des produits de l’artisanat, relevant que les artisans ont pu surmonter cette difficulté à travers le recours à la vente en ligne qui offre une grande chance au secteur de l’artisanat de retrouver sa dynamique.

Elle a exprimé sa gratitude à l’ensemble des intervenants et responsables locaux qui ont œuvré pour la mise en place de cet espace dédié à l’artisanat.

Cet effort est d’autant plus louable quand on sait que la province de Ouarzazate compte plus de 28.000 artisans, dont la majorité sont regroupés dans le cadre de plus de 87 coopératives, actives dans plusieurs domaines de l’artisanat.

Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate fait partie des structures mises en place par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale dans diverses régions du Maroc en vue de développer le secteur et promouvoir ses produits, a souligné le directeur provincial de ce département à Ouarzazate, Moha Belad.

Il a fait savoir que ce complexe, qui a fait l’objet d’une restructuration en 2015, joue un rôle important dans les efforts visant à faire connaitre les produits de l’artisanat local, notamment ceux fabriqués en bois et en cuir, ainsi que le tapis local, connu sur les plans national et international.

M. Belad a fait savoir que cette structure a été construite grâce à une enveloppe budgétaire de 4 millions de Dh, financée par le ministère de tutelle, ajoutant que les artisans bénéficient de manière gratuite de tous les espaces de ce complexe.