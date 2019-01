La composante artistique, une condition sine qua none à la formation de l’individu

mardi, 22 janvier, 2019 à 16:06

Rabat – L’intégration de la composante artistique demeure un préalable indispensable à la réforme de l’éducation, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj.

La composante artistique constitue une condition sine qua none à la formation de l’individu et à la construction de la société, dans la mesure où cette forme d’expression humaine que représente l’art doit être présente dans le milieu scolaire et pédagogique, a affirmé M. El Aaraj à l’ouverture du colloque national sur l’éducation artistique, organisé par le ministère de la Culture et de la Communication (département de la Culture), sous le thème “L’éducation artistique, base de l’édification d’une école attractive et d’une société créative”.