Conakry: L’ambassade du Maroc célèbre l’art contemporain africain

dimanche, 18 juin, 2023 à 11:44

Conakry – L’ambassade du Royaume du Maroc en Guinée a co-organisé avec la Villa des Arts de Conakry, en partenariat avec le centre culturel franco-guinéen CCFG et la résidence artistique Al-Maqam, la première Foire d’Art Contemporain de Conakry #224ArtFair, du 15 au 18 juin courant.

Cette première foire d’art contemporain a connu la participation de 30 artistes guinéens, sénégalais, ivoiriens et marocains, en l’occurrence MM. Noureddine Chater, Noureddine Daif- Allah et Mohammed Anzaoui.

Elle a pour objectif de promouvoir la culture et l’art africain dans sa pluralité, ainsi que d’offrir un espace d’échange et de partage entre les grands artistes du continent et les jeunes talents guinéens, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc parvenu samedi à la MAP.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle unique en son genre s’est déroulée en présence de M. Isam Taib, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Guinée, du ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, M. Alpha Soumah et de la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Mme Diaka Sidibé, du Corps diplomatique accrédité à Conakry, ainsi que d’un grand public venu assister à cet assortiment magique des arts visuels africains, ajoute la même source.

A cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc à Conakry a souligné le caractère panafricain de la #224ArtFair qui se veut une plateforme pour le rayonnement de la culture et de l’art africains, priorité du Royaume, conformément à la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, indique le communiqué.

Cette foire fait suite à l’exposition “Regards d’Afrique”, organisée par l’Ambassade du Maroc en juin 2022 à Conakry, à l’occasion de la désignation de la ville de Rabat en tant que Capitale africaine de la Culture 2022-2023.

M. Taib a également mis en exergue la participation des jeunes étudiants guinéens de l’école des Beaux Arts Mory Kante, parmi lesquels sera désigné le meilleur jeune talent qui se verra offrir un séjour à la résidence artistique Al Maqam, à Marrakech.