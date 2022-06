Conakry: Vernissage de la première édition de l’exposition collective «Regards d’Afrique» avec la participation du Maroc

dimanche, 12 juin, 2022 à 15:56

Conakry (Guinée)- La première édition de l’exposition collective «Regards d’Afrique», organisée par l’Ambassade du Royaume du Maroc en République de Guinée, s’est ouverte samedi à Conakry avec la participation d’artistes marocains et d’Afrique.

L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31 juillet, connait la participation de quatre artistes de renom sur le plan régional et international à savoir Nourredine Chater et Hamraoui Yousra du Maroc, Francis Nicaise Tchiakpe (Tchif) du Bénin et Ibrahima Barry de la Guinée.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle s’est déroulée en présence M. Isam Taib, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Guinée, des représentants de certains membres du gouvernement guinéen, du corps diplomatique accrédité à Conakry, des personnalités des milieux d’art et de la culture, des professionnels du domaine ainsi que d’un grand public.

A cette occasion, les participants ont visité plusieurs espaces de l’exposition, qui se veut un espace prônant le symbole de l’art dans le rapprochement entre les cultures africaines et visant à promouvoir également la pratique de l’art auprès des jeunes et moins jeunes.

Coïncidant avec la désignation de la ville de Rabat en tant que capitale africaine de la culture cette année, cette exposition vise à promouvoir les artistes du continent et générer des synergies dans le milieu de l’art africain. La mise à l’honneur de l’art africain au cours de cette édition constitue l’occasion de consacrer la politique de coopération sud-sud prônée par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Des ateliers de formation à vocation sociale seront organisés en parallèle, dont le premier, le 12 juin, au profit d’enfants de milieux défavorisés parrainés par l’ONG «Club des Jeunes pour l’épanouissement social, sous la supervision des quatre artistes exposants, dans le but d’éveiller la curiosité intellectuelle et d’enrichir la culture personnelle des participants.

Quant au deuxième, il aura lieu du 13 au 16 juin. Les quatre artistes exposants mutualiseront leurs expériences avec les jeunes artistes et étudiants guinéens et animeront quotidiennement des ateliers de création dans le but d’avoir une expérience inédite qui contribuera à enrichir les parcours de tous les participants à ce brassage culturel.

Après l’exposition d’ouverture à l’Hôtel Noom, les 11 et 12 juin, l’événement culturel se poursuivra à la Villa des Arts de Conakry, du 17 juin au 31 juillet 2022.

Depuis sa création en juin 2021, la Villa des Arts de Conakry a organisé deux expositions collectives. Elle a exposé les œuvres de 14 artistes guinéens et cinq artistes étrangers vivant en Guinée, et ambitionne d’organiser chaque année cinq grandes expositions et des événements culturels.

Dans le cadre de sa mission de transmission, la Villa des Arts de Conacry organise toute l’année des ateliers artistiques pour enfants et adultes et accueille les élèves des écoles, lycées et universités.