Concours d’éloquence en français 2020/2021: deux lycéens proclamés vainqueurs

samedi, 13 mars, 2021 à 23:45

Rabat – Deux lycéens, Malak Belahcen et Amine Lehna, ont été proclamés vainqueurs à la phase finale de la deuxième édition du concours d’éloquence en français tenue, samedi, à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education et de Formation à Rabat.

Ayant pris le meilleur sur une sélection de 12 candidats âgés entre 16 et 18 ans, dont des lycéens de seconde, de 1ère, de terminal et des étudiantes Bac+1 sélectionnés à travers les différentes régions du Royaume, les deux vainqueurs sont qualifiés pour participer au concours d’éloquence en France.

Organisé par Lions Clubs International, District 416 Maroc, en partenariat avec le District Multiple 103 France, l’édition de cette année avait pour thème: “Notre plus grande gloire n’est point de tomber, mais de savoir se relever chaque fois que nous tombons”, une citation du philosophe chinois, Confucius.

Ce thème a été traité et présenté par les élèves sur une durée de 8 à 10min devant l’assistance et les membres du jury composé de MM. Khalil Hachimi Idrissi, Président du jury et directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), Badreddine Ababou, professeur de droit international, Past-Président du Lions Club Rabat Doyen, Hicham Aboumerrouane, écrivain, journaliste à l’Opinion de jeunes, et de Mmes Aïcha Detsouli, coordinatrice du concours, PDG – professeur à l’IAV, Farida Jaidi, ambassadeur et ancienne représentante du Maroc auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie et Sophia Bentami, comédienne et professeur de communication.

S’exprimant à cette occasion, M. Hachimi Idrissi s’est dit heureux de participer à cet évènement “d’autant plus que cela fait des années qu’on essaye de monter un événement de cette nature sur l’éloquence”.

A cet égard, le DG de la MAP a souligné que le lionisme est une école de leadership, ajoutant que “tous ceux qui sont dans ce mouvement ont des compétences en matière de leadership pour imaginer les projets sociaux, pour rassembler des gens autour de ces projets et surtout pour les réussir”.

Le leadership réunit un certain nombre de compétences dont l’éloquence, a-t-il fait remarquer, qualifiant celle-ci d'”intrinsèque, consubstantielle et marquant le leadership”.

“Un lion qui parle bien, qui s’exprime bien, qui a des idées claires et qui les transmet clairement est un lion qui réussit et qui peut servir”, a dit le Président du jury.

“L’éloquence est importante et nous la célébrons aujourd’hui, que ce soit en français ou en arabe, mais elle est essentielle dans notre activité puisqu’elle permet de créer de l’union, du dynamisme et de la synergie”, a-t-il relevé.

Pour sa part, Mme Detsouli a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la deuxième édition de ce concours a pris beaucoup d’ampleur cette année au Maroc, formulant le vœu de pouvoir tenir d’autres éditions dans les années à venir.

L’organisation de ce concours par la commission du concours d’éloquence, qui fait partie du pôle environnement et développement durable, prouve que Lions Clubs International ne fait pas uniquement de l’action sociale et humanitaire mais donne également une grande importance à l’éducation et à la culture, qui constitue une partie intégrante du développement durable, a noté la coordinatrice du jury.

Faisant savoir que le Lions clubs International œuvre au niveau de l’éducation et de la scolarisation, Mme Detsouli a indiqué que le Lions Club agit dans plusieurs pôles et crée beaucoup de classes préscolaires soutenant les enfants dans leur scolarité, “notamment les enfants du monde périphérique rural et les enfants en situation difficile”.

De son côté, le gouverneur du District 416 Maroc, Karim Essakalli a déclaré à la MAP que ce concours est l’un des temps forts de la langue française et de la francophonie, estimant que l’éloquence est un art de bien parler, d’émouvoir et de persuader. “C’est l’art de la maîtrise de sa pensée dans l’action”.

“Le district 416 Maroc a organisé le concours d’éloquence pour toucher au côté culturel que le Lions clubs International préconise parmi ses actions”, a relevé M. Esakalli.

Évoquant les valeurs du Lions, le gouverneur du District 416 Maroc a indiqué que la culture est un facteur d’épanouissement social, intellectuel, civique et moral qui permet la compréhension et le respect de chacun d’acquérir l’éducation, le savoir et l’information.

“Etre ouvert à la culture c’est comprendre l’évolution du monde, s’enrichir de ses différences, favoriser un esprit de compréhension entre les générations et les peuples, c’est faire un pas vers autrui et c’est ça tout simplement être lion”, a-t-il soutenu.

La présidente de Lions Club Rabat Al Forsanes et présidente de la commission du concours d’éloquence, Amina Lahmil, s’est félicitée, de son côté, d’avoir pu organiser la finale du concours d’éloquence de cette année malgré la pandémie de la covid-19 qui a frappé le monde.

Dans une déclaration à la MAP, elle a rappelé que la première sélection du concours s’est déroulée le 2 janvier dans différentes régions du Royaume, ce qui a permis la présélection d’un total de 35 candidats pour le premier passage.

Les douze meilleurs élèves ont été choisis pour se présenter et se produire aujourd’hui pour la finale.