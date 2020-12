Concours Salé du court-métrage documentaire : Prolongation jusqu’au au 15 janvier du délai de dépôt des candidatures (organisateurs)

mardi, 29 décembre, 2020 à 22:54

Rabat – La Fondation Salé pour la Culture et les arts a annoncé, mardi, la prolongation pour deux semaines supplémentaires, jusqu’au 15 janvier prochain, du délai de dépôt des candidatures pour le concours “Salé pour le court-métrage documentaire”.

Cette décision, prise en conformité avec les dispositions du règlement intérieur régissant le concours, intervient en réponse à la demande de plusieurs intéressés, notamment des réalisateurs, des producteurs et des professionnels du secteur de l’audiovisuel et du cinéma, et en considération à la situation de l’état d’urgence sanitaire, afin de permettre aux intéressés de compléter leur dossier de candidature et finaliser leurs projets, explique la Fondation dans un communiqué.