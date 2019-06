Conférence sur “L’esclavage africain subsaharien dans le système atlantique” mardi prochain à l’Académie du Royaume du Maroc

vendredi, 28 juin, 2019 à 17:44

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc organise, mardi prochain à Rabat, une conférence sous le thème «L’esclavage africain subsaharien dans le système atlantique” dans le cadre de ses activités culturelles et scientifiques.

Cette conférence du cycle “Trésors de l’Islam en Afrique” sera animée par Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite à l’université Paris-Diderot (Paris 7 – France), indique l’académie dans un communiqué.

Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences que l’Académie du Royaume du Maroc a initié en amont de l’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar”, prévue du 16 octobre 2019 au 25 janvier 2020, traitera de l’esclavage interne africain, son évolution et sa progression dans le cadre du système atlantique, lui-même relié aux systèmes méditerranéen et de l’océan Indien.

Elle portera aussi sur le rôle, la place et les mécanismes qui ont vu converger les intérêts des trois partenaires : les Européens, évidemment, mais aussi les Américains – le Sud esclavagiste des Etats-Unis, les Brésiliens, et le monde antillais – enfin et surtout, les Africains à partir du XVe siècle.