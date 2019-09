Conférence sur la littérature arabe en Afrique subsaharienne, le 25 septembre à Rabat

lundi, 23 septembre, 2019 à 18:20

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc organise, mercredi à Rabat, une conférence sous le thème ̎La littérature arabe en Afrique subsaharienne : l’exemple du Cheikh Moussa Camara (1864-1945) ̎.

Cette Conférence du cycle “Trésors de l’Islam en Afrique” sera prononcée par Ahmed Chokri, Professeur chercheur à l’Institut d’études africaines (Université Mohammed V à Rabat), affirme un communiqué de l’Académie du Royaume du Maroc.

Initiée dans le cadre des activités culturelles et scientifiques de l’Académie du Royaume du Maroc, cette conférence part, selon le communiqué, de «la question déroutante qui nous interpelle concernant le Cheikh Moussa Camara », qui est « comment un intellectuel arabophone qui a consulté des dizaines d’œuvres issues du patrimoine arabe et qui a su conserver une démarche de savant dans ses écrits, peut-il rencontrer des difficultés en maniant l’écriture littéraire de la langue arabe? ».

« Cette question nous offre l’opportunité d’apprécier et de comprendre dans le cadre de cette conférence, l’impact de la langue arabe sur certains dialectes et langues d’Afrique tels que : le Wolof, le Haoussa et le Yoruba… », note la même source.

M. Chokri est titulaire d’un doctorat en littérature et spécialiste de renom de l’histoire de l’Afrique. Il a publié plusieurs études et ouvrages sur l’histoire de l’Afrique de l’Ouest.