Le Conseil d’administration de la MAP approuve le plan d’action et le budget de l’exercice 2023

mercredi, 4 janvier, 2023 à 19:09

Rabat – Le Conseil d’administration de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), tenu mercredi à Rabat sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a approuvé le plan d’action et le budget de l’exercice 2023.

Au début de ses travaux, tenus en présence du Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, des membres du Conseil et du Médiateur de la MAP, Driss Ajbali, le Conseil d’administration a approuvé les rapports moral et financier de l’Agence au titre de l’exercice 2021, outre le rapport du Médiateur.

Intervenant à cette occasion, M. Bensaid a salué le travail professionnel des journalistes de la MAP aussi bien au niveau national qu’international, notant que le travail de ces journalistes mérite encouragement et soutien.

Relevant certaines remarques d’ordre juridique concernant RIM-Radio et M24, la télévision d’information en continue de la MAP, il a plaidé pour une concertation avec les différents départements et acteurs concernés pour régulariser cette situation.

Pour sa part, le DG de la MAP a mis en avant la transformation qu’a connue l’Agence au cours des dernières années, notamment avec le lancement de M24 et RIM-Radio, soulignant les spécificités et l’étendue du champ d’action de la MAP.

M. Hachimi Idrissi a relevé, dans ce sens, que “la MAP, un grossiste de l’information, est devenue ces dernières années un groupe multimédias avec des produits diversifiés”.

“C’est désormais un groupe de presse public que nous sommes en train de construire ensemble avec le Conseil d’administration depuis huit ans pour installer de nouveaux médias”, a-t-il soutenu, faisant remarquer que “nous sommes passés d’une Agence de presse avec un seul produit, en l’occurrence la dépêche, à un pôle d’information public qui couvre plusieurs segments du marché”.

“Ce pôle d’information a pour vocation d’être le fer de lance du Maroc à l’international et au niveau national”, a précisé M. Hachimi Idrissi, qui a remercié dans ce cadre les membres du Conseil d’administration “pour leur engagement et leur présence permanente” aux côtés de l’Agence, qui a opéré une réelle transformation au cours des douze dernières années en réussissant sa mue numérique, en amendant son organigramme, en créant une loi moderne, un exemple aujourd’hui au niveau institutionnel, et en ré-allouant ses ressources sans coûter davantage au budget de l’Etat.

Pour sa part, le Secrétaire général de la MAP, Rachid Boumhil, a passé en revue les importantes réalisations de l’Agence au cours de l’année 2021, soulignant que la MAP s’est installée définitivement dans son statut de pôle public d’information en continuant à enrichir son environnement par une panoplie de produits et de métiers.

Il a cité parmi les réalisations 2021 de la MAP, les publications «Verbatim» en quatre langues, un recueil des citations de SM le Roi Mohammed VI, et «Une certaine histoire du Maroc 1959-2020», le lancement de MAP Data et “MAP LAB”, le passage au Direct sur M24 et RIM Radio et le lancement de plusieurs radios thématiques musicales.

S’agissant de la production des dépêches, elle a atteint un nouveau record de 290.000 dépêches, en hausse de 6% par rapport à 2020, soit une productivité moyenne de 7,51 Unités par journaliste et par jour en respectant la diversité dans la production, qui tend vers une répartition de plus en plus équilibrée, avec une nette amélioration de la couverture de l’actualité nationale, qui représente 70% de la production.

Concernant l’indice d’audience globale, M. Boumhil a indiqué que la stratégie «User Centric» lancée par la MAP en 2019 commence à produire les résultats escomptés, notant que la présence de la MAP sur la toile a enregistré environ 8 millions de visites en 2021, avec 16 millions de pages visitées.

M. Boumhil a indiqué que la MAP a pour ambition de capitaliser sur ses succès pour se hisser au rang d’une Agence Mondiale en 2023, année au cours de laquelle la MAP compte faire de ses médias le fer-de-lance pour augmenter son indice d’audience global.

«Le statut actuel de la MAP pousse à mener une nouvelle réflexion sur le processus de production et de diffusion du bien informationnel», a tenu à préciser M. Boumhil.

Le Conseil d’administration de la MAP a été également marqué par l’intervention du Médiateur de l’Agence, Driss Ajbali, qui a présenté son rapport 2020-2022 et annoncé le lancement du site Internet du Médiateur de la MAP.

Accessible sur l’adresse lemedialogue.map.ma, ce portail se veut un moyen pour rendre le contact avec le Médiateur de la MAP accessible au plus grand nombre, non seulement au Maroc mais également l’étranger, où se trouvent aussi bien le réseau des agenciers de la MAP que les Marocains du monde.