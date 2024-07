Coopération muséale: entretiens à Rabat entre M. Qotbi et l’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc

jeudi, 25 juillet, 2024 à 15:41

Rabat – Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec l’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, Jeroen Roodenburg, axés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine muséal.

La visite de M. Roodenburg, qui s’apprête à quitter son poste d’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, a permis d’évoquer l’exposition “Cobra : Un serpent à multiples têtes” qui sera organisée le 29 octobre prochain au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), en partenariat avec Cobra Musée d’art moderne aux Pays-Bas, indique la FNM dans un communiqué.

Cette exposition marquera la continuité des célébrations des 10 ans du MMVI et offrira aux visiteurs une occasion unique de découvrir des œuvres marquantes du courant artistique européen Cobra, souligne le communiqué, ajoutant que plusieurs activités culturelles au profit des écoliers sont programmées pour encourager le jeune public à s’initier à l’art.

Dans le cadre de cette collaboration visant à renforcer la coopération culturelle entre le Maroc et les Pays-Bas, une délégation de conservateurs de musées néerlandais, menée par l’Académie Reinwardt d’Amsterdam, sera accueillie, du 11 au 13 novembre prochain à Jamaâ El-Fna, Musée du patrimoine immatériel de Marrakech, fait savoir la même source.

A la fin de cette visite, M. Qotbi a exprimé ses remerciements pour le soutien indéfectible et les efforts précieux de l’ambassadeur des Pays-Bas dans le renforcement des liens culturels entre les deux nations, souligne la Fondation, ajoutant qu’il a été procédé, à cette occasion, à la remise du livre des 10 ans de la FNM au diplomate néerlandais.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de MM. Lakhlifa Dahmani, Abdelaziz El Idrissi et Abdelghani Mammar, respectivement secrétaire général de la FNM, chef de Département des musées et chef de Département administratif et financier.