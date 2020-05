Coronavirus : La 1re rencontre internationale de poésie à distance les 2 et 3 juin prochain

jeudi, 28 mai, 2020 à 0:03

Rabat, 27/05/2020 (MAP) – Le Rassemblement marocain pour la poésie et les arts (RMPA), en partenariat avec la Direction régionale du ministère de la culture de la région Rabat-Salé-Kénitra, organise les 2 et 3 juin prochain, la 1re Rencontre internationale de poésie à distance, sous le signe “A distance.. mais proches.”

Une trentaine de poètes et d’artistes issus de 15 pays frères et amis du Maroc prendront part à cette première rencontre avec des contributions en arabe, en amazigh, en français, en anglais, en italien, en espagnol et en portugais, a déclaré à la MAP le président du RMPA, Ahmed Taghi.

Cette rencontre, qui sera diffusée sur les pages Facebook et YouTube du RMPA et de sur la page FB de la Direction régionale du ministère de la Culture de la région Rabat-Salé-Kénitra, sera marquée par la participation de l’ambassadeur du Liban à Rabat, Ziad Ata Allah, invité d’honneur de cette édition, a expliqué M. Taghi.

Selon le président du Rassemblement, l’objectif de cette rencontre est de contribuer à la dynamique culturelle au Royaume et encourager la diplomatie culturelle, ce qui constitue une approche initiée par le RMPA en 2013, à travers la tenue de manifestations comme la Rencontre Rabat-Baghdad de la poésie, et le festival international de la diplomatie culturelle et la poésie humaine, qui réunit annuellement une pléiade de poètes, de critiques et d’écrivains issus des cinq continents.

Commentant la tenue de cette rencontre à distance au temps de l’épidémie, M. Taghi s’est dit convaincu que la poésie “a toujours été et restera un message éternel porté par l’esprit humain”, ajoutant: “le poète n’est autre que l’expression de la condition de sa société, capable d’exprimer sa souffrance et son espoir”.

Créé le 26 novembre 2011, le Rassemblement marocain pour la poésie et les arts, initialement appelé Association Sal pour la poésie, s’intéresse a toutes les déclinaisons de la culture, notamment de l’art, la poésie, le chant, l’art plastique, le cinéma, le théâtre et l’écriture artistique.

Elle s’est fixé également l’objectif de faire connaitre le patrimoine et le folklore marocains via la coopération entre les différents pays à travers le monde.