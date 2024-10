Coup d’envoi de la 14ème édition du festival international “Samaa Rabat”

vendredi, 18 octobre, 2024 à 13:27

Rabat – Le coup d’envoi de la 14ème édition du Festival international “Samaa Rabat”, organisé par l’association Al Assala pour l’art du Madih et Tarab Al Ala, a été donné jeudi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette manifestation artistique, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le signe “Notre patrimoine, miroir de notre civilisation”, est rehaussée par la participation des troupes “Inchad et Madih” (Malaisie) et “Al Najah” de la musique spirituelle (Tunisie), en tant qu’invités d’honneur, en plus de plusieurs troupes marocaines de Tarab Al Ala, du Melhoun et du Gharnati.

La soirée d’ouverture, qui s’est déroulée en présence d’une pléiade de personnalités culturelles et connu l’affluence d’un large public, a rendu hommage au doyen de Tarab Al Ala, El Hajj Mohamed Zaki. Elle a également été marquée par les performances musicales de la troupe Al Asalaa Lilamdah Annabaouia, la chorale Machriq Al Anouar et la troupe Al Hamd du patrimoine Issaoui de Rabat.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’association Al Assala, Mouhcin Nourch, a déclaré que l’organisation de ce festival vise à promouvoir l’identité marocaine en célébrant l’une de ses plus importantes composantes culturelles, artistiques et spirituelles, ajoutant que “cet événement s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour valoriser et soutenir le patrimoine culturel marocain, dans le sillage de l’élan développemental global que connaît le Royaume.”

“Le festival traduit la volonté du Royaume de développer les champs religieux et culturel et de soutenir les valeurs et les constantes du pays, qui sont basées sur l’unité, le juste-milieu et la tolérante”, a-t-il souligné.

De même, M. Nourch a relevé que le patrimoine, en tant que composante culturelle et spirituelle qui interagit avec la société et incarne l’expressions esthétiques des différentes valeurs humaines, fait partie intégrante de cette identité marocaine solide que nous aspirons à honorer à travers les activités de ce festival”.

Le Festival international “Samaa Rabat”, qui se tient jusqu’au 19 octobre au Théâtre Mohammed V et à la salle Allal El Fassi, est une occasion renouvelée de promouvoir les genres religieux de la musique marocaine, tels que le Madih, le Samaa, Tarab Al Ala, le Melhoun et le Dhikr Issaoui.

L’association Al Assala pour l’art du Madih et Tarab Al Ala, qui a participé à de nombreux événements et festivals nationaux et internationaux, œuvre à la préservation du patrimoine musical traditionnel marocain, avec un accent particulier sur les arts du Madih et de Tarab Al Ala.