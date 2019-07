Coup d’envoi de la 2è édition du Festival international du cinéma de la diversité de Taza

mardi, 23 juillet, 2019 à 10:07

Envoyé Spécial : Aabidine NAJI

Taza – La 2ème édition du Festival international du cinéma de la diversité de Taza (22-27 juillet) a été ouverte, lundi soir au théâtre municipal de la ville, en présence notamment du gouverneur de la province de Taza M. Mustapha El Maaza et d’une pléiade d’artistes, de réalisateurs, de cinéastes et d’intellectuels nationaux et internationaux.

Dans une allocution à cette occasion, le directeur du Festival, Mohamed Belghouate a relevé que cette édition a choisi la diversité comme thématique compte tenu de la réalité très diversifiée de la région tant en termes géographique, qu’humain et historique, soulignant que le Canada, invité d’honneur de cette édition, incarne parfaitement la thématique de cette édition en tant que référence en matière de diversité et d’identité plurielle.