Coup d’envoi à Aïn Leuh de la 23ème édition du Festival national des Ahidous

samedi, 13 juillet, 2024 à 13:29

Aïn Leuh (Ifrane) – La 23ème édition du Festival national des Ahidous s’est ouverte vendredi soir à Aïn Leuh (province d’Ifrane) à l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 14 juillet en partenariat avec l’association “Taimat pour les arts de l’Atlas”, le Conseil Régional Fès-Meknès et la commune d’Aïn Leuh, verra la participation de près de 37 troupes artistiques issues des différentes régions du Royaume.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a relevé que ce festival national reflète l’intérêt particulier que SM le Roi accorde au patrimoine culturel immatériel du Royaume, en particulier et monde rural et ses ressources naturelles et culturelles qui méritent d’être explorées et valorisées.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur des Arts au ministère de la Culture, Hicham Aboukri, M. Bensaid a indiqué que ce festival contribue à la préservation de cette expression artistique et culturelle distincte qu’est l’art des Ahidous.

Le ministre a fait observer que cette forme d’art s’est ouverte aux différentes régions du Royaume et du monde en véhiculant les valeurs de coexistence, d’entente et de paix inhérentes au Royaume.

M. Bensaid a ajouté que la constitutionnalisation de la diversité culturelle et du pluralisme au Maroc était une consécration de “l’immense richesse” du Royaume, mettant en avant les capacités de préservation dont l’esprit créatif marocain a fait preuve à travers les âges.

Il a souligné la nécessité pour les générations montantes de continuer à mettre en valeur et à valoriser le patrimoine culturel national, compte tenu de la disponibilité des infrastructures de base pour accueillir les activités culturelles et artistiques et de tous les moyens matériels et technologiques qui favorisent la créativité.

Lors de cette soirée d’ouverture, des troupes Ahidous représentant différentes régions du Royaume sont montées sur scène pour présenter leurs créations folkloriques, considérées comme l’un des éléments clés du patrimoine musical immatériel du Maroc.

Un certain nombre d’artistes Ahidous de renom ont également été honorés en reconnaissance de leur carrière artistique et de leur créativité exceptionnelles, ainsi que des services importants qu’ils ont rendus pour préserver cette forme d’art, assurer sa continuité et promouvoir ses nobles messages artistiques et humanitaires, notamment Zahra Serija, Hammou Olghazi Boufri, Houcine Maghraoui et Hamid Oulhassni.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Culture à Fès-Meknès, Fouad Mahdaoui, a indiqué que l’édition actuelle du festival a marqué un saut quantitatif et qualitatif avec la participation de 37 troupes de différentes régions du Royaume connues pour leur tradition Ahidous.

Les spectacles visent à faire connaître cette forme d’art aux résidents et aux visiteurs de la région et à mettre en valeur cette forme d’art et la spécificité de chaque région à travers la poésie et d’autres expressions, contribuant, ce faisant, à promouvoir le secteur touristique de la région, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président de l’association “Taimat pour les arts de l’Atlas”, Hammou Ouhali, a exprimé sa fierté du soutien royal à la culture amazighe, notant que l’association Taimat est soucieuse de préserver et de développer ce patrimoine immatériel folklorique, le festival présentant des créations diverses provenant de différentes régions du Royaume.

L’art Ahidous est l’un des principaux éléments du patrimoine musical immatériel du Maroc, reflétant la richesse du folklore national, ce qui fait de sa promotion, sa préservation et sa transmission aux générations montantes une priorité pour le ministère de tutelle.