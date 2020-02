Coup d’envoi du premier forum de tolérance du patrimoine judéo-amazigh marocain

mardi, 4 février, 2020 à 17:36

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a préconisé, mardi à Rabat, la mise en place d’une gouvernance territoriale capable d’orienter l’action publique dans une perspective durable, impliquant des stratégies anticipatrices et convergentes à plusieurs échelles temporelle et spatiale.