Coup d’envoi à Marrakech de la 2è édition du Festival de la poésie marocaine

samedi, 26 octobre, 2019 à 12:39

Marrakech – Le coup d’envoi a été donné vendredi soir, à Marrakech, à la 2è édition du Festival de la poésie marocaine en présence du ministre de la Culture, de la jeunesse et du sport, Hassan Abyaba et du président du Cercle de la Culture du gouvernement de Sharjah (Emirats Arabes Unis), Abdallah Al Aouis ainsi qu’une pléiade d’intellectuels, de poètes et d’artistes.