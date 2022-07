Coup d’envoi de la session d’été du 43è Moussem Culturel international d’Assilah

vendredi, 8 juillet, 2022 à 11:00

Assilah- Le coup d’envoi de la session d’été de la 43è édition du Moussem Culturel international d’Assilah a été donné, jeudi soir, par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Cette session, organisée par la Fondation du Forum d’Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture) et la commune d’Assilah, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se tient du 30 juin au 24 juillet, et est consacrée aux arts plastiques.