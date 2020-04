Covid-19: Lancement d’un concours artistique au profit des étudiants

vendredi, 1 mai, 2020 à 0:08

Rabat- Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé un concours artistique intitulée “Starmenddar”, au profit des étudiants.

Ce concours, organisé en partenariat avec l’association “Art Work” à Salé et le Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc, est ouvert à tous les étudiants de tous les niveaux scolaires et concerne les “podcasts” et “les courts-métrages” sur le sujet de la pandémie mondiale du Coronavirus, à condition que le tournage soit à domicile dans le plein respect des mesures sanitaires instaurées durant la période de confinement, indique un communiqué du ministère.

La vidéo ne doit pas dépasser cinq minutes, précise la même source, ajoutant que l’ambition étant d’offrir l’opportunité aux étudiants de montrer leurs talents artistiques et créatifs et de s’exprimer au sujet de leurs expériences personnelles vécues pendant le confinement à domicile, avec créativité.

Les étudiants souhaitant participer à ce concours devraient envoyer leurs créations via l’application “WhatsApp” au numéro “0700.120.120”, avant le 10 mai, note le ministère.

Le comité d’organisation va télécharger l’ensemble des créations envoyées sur le site “www.starmenddar.ma”, indique le ministère, faisant observer que c’est au public de voter pour la meilleure oeuvre et déterminer le gagnant.

Pour plus d’informations, le ministère appelle toute personne intéressée à visiter le site officiel du concours ou d’appeler le numéro “0700.120.120”.