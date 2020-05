Covid-19: Lancement d’un concours de lecture de poésie en ligne

vendredi, 8 mai, 2020 à 17:35

Casablanca – L’Association des bibliothèques publiques et la Maison de la poésie au Maroc ont annoncé l’organisation d’un concours de lecture de textes poétiques en ligne, sous le slogan “Poèmes et cordes depuis la maison”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions visant à faire du confinement un moment de découverte et d’apprentissage incitant les jeunes d’aller à la rencontre de grands noms de la poésie marocaine et universelle, explique un communiqué des organisateurs.

Les promoteurs du concours, organisé en partenariat avec le département de la Culture, font référence à la Journée mondiale de la poésie (21 mars), la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur (23 avril) et la Journée nationale de la lecture (10 mai), qui n’ont pas pu être célébrées cette année, à cause de la crise sanitaire que traverse l’humanité.

Les jeunes intéressés, qui ont jusqu’au 15 mai pour déposer leurs candidatures, sont appelés à filmer des séquences de lecture de poésie sur un fond musical. Après les étapes éliminatoires, trois concurrents seront retenus pour participer à la grande finale.

Les modalités de participation à cette compétition sont disponibles sur le site www.lecturepublique.minculture.gov.ma