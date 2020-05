COVID-19: le monde a plus que jamais besoin des médias “pour séparer les faits de la fiction”

lundi, 4 mai, 2020 à 16:21

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a affirmé, lundi, que le monde a aujourd’hui plus que jamais besoin des médias “pour séparer les faits de la fiction” dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

“Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin des médias pour nous informer de ce qui se passe, pour séparer les faits de la fiction, et pour demander des comptes aux dirigeants”, a déclaré M. Guterrres, à l’occasion d’un dialogue de haut niveau en ligne sur “la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation dans le contexte du Covid-19”.

Mais depuis le début de la pandémie, partout dans le monde, de nombreux journalistes sont soumis à des restrictions plus sévères et à des sanctions disproportionnées simplement parce qu’ils font leur travail, a déploré le chef de l’ONU. “Si des limitations temporaires à la liberté de circulation sont essentielles pour vaincre le COVID-19, cela ne doit jamais servir de prétexte pour empêcher les journalistes de faire leur travail”, a-t-il fait valoir.

Le Secrétaire général de l’ONU a relevé que les gens à travers le monde ont peur et veulent savoir quoi faire et à qui demander conseil. “Ils ont besoin de la science. Ils ont besoin de solidarité. Je remercie donc les journalistes et tous ceux qui nous informent et qui vérifient les faits et les informations publiés sur les réseaux sociaux, en particulier les femmes et les hommes qui couvrent les questions de santé publique. L’Organisation des Nations-Unies est à vos côtés”, a-t-il dit.

“J’appelle les gouvernements et les dirigeants de tous bords à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les journalistes et les professionnels des médias et renforcer la liberté de la presse, pendant la pandémie du COVID-19 et au-delà”, a plaidé Antonio Guterres.