Création de “l’Arab Design Organisation” pour fédérer les initiatives du design

jeudi, 19 janvier, 2023 à 15:36

Rabat – Le designer international et architecte d’intérieur, Hicham Lahlou a annoncé la création de l’Arab Design Organisation (AADO), en vue de “fédérer les initiatives aux niveaux régional et international, par la transversalité du design”.

Co-initiée et co-fondée par M. Lahlou, cette organisation du design “symbolise à travers son abréviation les dimensions Amazigh et Africaine du Monde Arabe”.

L'”AADO” vise à promouvoir le multiculturalisme du monde arabe dans sa pluralité culturelle, précise M.Lahlou dans un communiqué, notant que cette organisation a également pour ambition de démontrer que le design peut être un vecteur puissant et un levier économique pour la mise en valeur notamment de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme et de l’aménagement des territoires et des villes.

De même, l’organisation va regrouper plusieurs leaders du design et sera le porte-parole et porte-drapeau du design comme socle essentiel de la diplomatie bilatérale et multilatérale” et mettra en lumière la jeunesse et leur sens de l’engagement.

“Ce projet très important fédérateur, unique et historique, contribuera au rayonnement diplomatique, culturel et économique aussi bien au niveau local qu’international”, a-t-on noté.

La création de cette organisation intervient au moment où plusieurs initiatives mettent tout en œuvre une stratégie de promotion locale et internationale du design, fait observer la même source, soulignant que celle-ci sera un outil puissant du soft-power et de la diplomatie parallèle alliés naturels et incontournables de la diplomatie officielle, et fera appel à des personnalités locales, régionales et internationales de premier rang.

“Des designers, des entreprises du design, des marques du Maroc et du continent Africain, tous secteurs confondus seront invités à participer à ces événements”, a-t-on relevé.

Arab Design Organisation (association et fondation en cours de montage) sera membre de la prestigieuse World Design Organisation et portera la voix de l’Afrique dans le monde et au sein de la World Design Organization, a expliqué M. Lahlou qui a annoncé la tenue prochaine de l’Arab Design Week (ADW) et de l’Arab Design Awards (ADAS).

Selon le communiqué, le siège de l’organisation sera dévoilé prochainement dans un pays qui sera le point de rayonnement, alors que le site internet officiel sera mis en ligne dans l’avenir.

Le designer Hicham Lahlou a été nommé le 31 mars 2022 Envoyé Spécial et Conseiller du Président de la World Design Organisation (WDO), M. David Kusuma, pour les Régions MENA et l’Afrique.

WDO, qui célèbre ses 65 ans d’existence en 2022, est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des Nations Unies avec un statut consultatif.

M. Lahlou est également Fondateur d’Africa Design Organization, Morocco Design Organization et à l’origine de plusieurs initiatives pour la promotion du design.