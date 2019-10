Création à Rabat du Réseau des Femmes Leaders des Agences de Presse Africaines

vendredi, 18 octobre, 2019 à 9:48

Rabat – Le Réseau des Femmes Leaders des Agences de Presse Africaines (NWL-FAAPA), affilié à la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), a été créé jeudi à Rabat.

Il s’agit d’une initiative des journalistes et cadres femmes des agences de presse africaines participant au séminaire sur le thème “Leadership au Féminin : Besoins et Stratégies des Agences de Presse Africaines”, organisé par la FAAPA du 14 au 18 octobre au Centre Africain de Formation des Journalistes (CAFJ) , sis au siège de l’Agence marocaine de presse (MAP) à Rabat.

Le réseau des Femmes Leaders des Agences de Presse Africaines a pour objectifs de promouvoir l’échange d’expériences et de données ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment dans le domaine du leadership féminin.

Il vise également l’organisation de séminaires et symposiums thématiques sous la houlette de la FAAPA, et en partenariat avec des organismes et institutions à l’échelle africaine et internationale.

Le Réseau exerce son action grâce au concours actif de ses membres qui lui apportent leur soutien et leurs compétences. Il peut s’assurer, en cas de besoin, le concours d’experts ou d’organismes qui lui sont extérieurs.

A cet effet, il a été procédé à l’élection d’un comité chargé de la coordination et de la communication du NWL-FAAPA. Ce comité est composé de Mme Carine Edwige Mindze, Coordonnatrice générale (Agence Gabonaise de Presse -AGP), Mme Magdalena Thomas, Coordinatrice (Agence de presse de Namibie -NAMPA), et des Membres conseillères, Blavi Catherine Agbanou (Agence Bénin Presse -ABP), Mme Astrid Lydie Yassiwa, (Agence Centrafricaine de Presse -ACAP), Mme Maimouna Mahalmoudou Toure (Agence Nigérienne de Presse -ANP), Mme Sokhna Khadydiatou Sakho (Agence de Presse Sénégalaise -APS), Mme Elsa Indombe (Agence Congolaise de Presse -ACP), Mme Luzia Manuela dos Santos Ngoma (Agence Angola Presse -ANGOP), et Mme Bouchra Azour (MAP).

Plusieurs ateliers sont organisés dans le cadre de ce séminaire, portant notamment sur le “leadership et le développement personnel”, “la communication au service du leadership”, “la prise de parole en public” et “personal branding, effet de mode ou véritable nécessité ?”.

Basée au Maroc, la FAAPA constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l’échange d’expériences, des informations et produits multimédias ainsi que l’échange d’idées et de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.

La FAAPA a pour entre autres objectifs d’asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse membres, outre la contribution à consolider la libre circulation de l’information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.