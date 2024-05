À la croisée des générations, la critique littéraire marocaine s’invite au SIEL

lundi, 13 mai, 2024 à 12:46

Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé de diriger le département des Médias et de la Communication, Ahmed Rachid Khattabi, a affirmé que la région arabe est appelée à une mobilisation sérieuse et solidaire de ses potentialités et ses capacités à même d’avancer sur la voie du développement global et de l’inclusion économique, qui constituent un prélude à la mise en place de toute alliance régionale efficace et crédible.