CSEFRS: recherche et innovation, maîtres-mots d’une réforme universitaire édifiante

mardi, 6 juin, 2023 à 21:26

Rabat – Des experts et chercheurs ont appelé, mardi au Salon international de l’édition et du livre (SIEL), à promouvoir davantage la recherche scientifique et l’innovation en vue de concrétiser une réforme édifiante de l’enseignement supérieur.

Intervenant lors d’une table-ronde initiée par le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) autour du thème “quel modèle d’université pour faciliter l’intégration du Maroc dans le concert des pays émergents?”, ils ont énuméré les initiatives clés du Plan d’accélération de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI).

De même, ils ont soulevé la question de la garantie d’un accès équitable à l’éducation supérieure pour tous les étudiants à travers le Maroc dans le respect des principes d’équité.

Évoquant la transformation numérique de l’enseignement supérieur, les intervenants ont plaidé pour l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication, tout en repensant les méthodes pédagogiques en vue d’en tirer pleinement profit au service de l’innovation dans l’apprentissage.

En relation avec la promotion de la recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur, ces experts ont appelé à favoriser la collaboration entre les universités et les acteurs industriels pour promouvoir l’innovation et le transfert de technologie, tout en prônant l’adoption d’une politique encourageant l’implication de chercheurs étrangers.

Modérée par Abdelkrim Madoun, membre du Conseil, cette table-ronde a enregistré la participation de Hicham Benfeddoul, directeur du Pôle études, recherche et appui aux instances du CSEFRS et de Laila Lebied, membre du Conseil.

De même, elle a été encadrée par Mohammed Tahiri, directeur de l’enseignement supérieur et du développement pédagogique, au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Hamid Bouabid, directeur de la recherche scientifique et de l’Innovation au ministère et Mohamed Jamal Eddine Sebbani, membre du CSEFRS.