Le CSPJ publie le premier numéro de la “Revue du Pouvoir judiciaire”

vendredi, 17 mai, 2024 à 22:49

Rabat – Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) vient de publier le premier numéro de la “Revue du Pouvoir judiciaire”, qui contient divers sujets, ainsi qu’un dossier sur les rôles et compétences du Conseil.

“La garantie de la transmission correcte de l’information sur l’action du Conseil, de ses initiatives et ses réalisations, tel que stipulé dans le plan stratégique pour la période 2021-2026, nécessite de renforcer la communication avec toutes les parties concernées par l’action du Conseil, ainsi que les autres partenaires intéressés par les questions de justice”, écrit le premier président de la Cour de Cassation, président délégué du CSPJ, Mohamed Abdennabaoui dans l’éditorial de cette publication.

M. Abdennabaoui ajoute que “la diversification des canaux de communication et l’innovation dans ses outils constituent l’un des principaux défis à relever”.

La volonté Royale a reflété “un intérêt réel pour la construction des fondements de l’État de droit et de la suprématie de la loi, ainsi qu’un désir d’élever le pouvoir judiciaire marocain à un niveau digne d’un pays dont l’histoire remonte à plusieurs siècles”, poursuit le président délégué du CSPJ.

Pour l’éditorialiste, “cette avancée civilisationnelle a été accompagnée d’une célébration sociétale de la part de toutes les instances civiles, politiques et des droits de l’Homme, de sorte que les questions judiciaires sont souvent au cœur du débat public”.

Le Conseil devait “répondre à cet intérêt en fournissant l’information nécessaire et utile pour un débat responsable, sérieux et productif”, écrit encore M. Abdennabaoui, précisant que la ligne éditoriale de la revue est encadrée par la Constitution, les lois organiques et le contenu du plan stratégique.

La revue inclut des extraits de plusieurs discours et messages Royaux concernant la réforme judiciaire, notamment le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 9ème anniversaire de Son accession au Trône, dans lequel le Souverain avait souligné que “La voie la plus indiquée pour la réalisation des réformes nécessaires consiste essentiellement à conforter la confiance du citoyen en la suprématie de la loi et à lui garantir la sécurité judiciaire”.

Il s’agit également du message Royal adressé aux participants à la première conférence internationale sur la justice sous le thème “Indépendance de la justice: Entre garantie des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice”, qui s’est tenue à Marrakech en avril 2018.

Dans la section des activités du Conseil, le premier numéro de la revue s’est penché sur l’ouverture de la nouvelle année judiciaire 2024.

La revue rappelle, à ce propos, que la séance officielle d’ouverture de l’année judiciaire est une tradition judiciaire bien établie, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation et le procureur général du Roi près cette cour présentent le bilan de l’année judiciaire écoulée, mettant en évidence les efforts déployés par les magistrats du Royaume.

Le numéro revient également sur d’autres activités du Conseil tout au long de l’année passée.

Le “dossier du numéro” est consacré aux rôles et compétences du CSPJ, une institution constitutionnelle présidée par Sa Majesté le Roi et créée en vertu de la Constitution de 2011.

Dans la section “Travaux du Conseil”, le premier numéro de la “Revue du Pouvoir judiciaire” présente des chiffres et des données relatives aux promotions, mutations, nominations et sanctions enregistrées au sein de cet organe au titre de l’année 2023.

Outre un entretien avec Abdellah Hamoud, inspecteur général des affaires judiciaires au sein du CSPJ, le premier numéro de la “Revue du Pouvoir judiciaire” comprend également un certain nombre d’articles spécialisés portant sur “Les orientations de la Cour de cassation en matière de consécration des droits des femmes” et “Le rôle de la Cour de cassation dans la préservation de la mémoire judiciaire selon les Hautes Orientations Royales”.