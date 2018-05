Culture: De nombreuses mesures prises pour renforcer la transparence et assurer l’égalité des chances dans la distribution de la subvention publique (ministère)

mercredi, 30 mai, 2018 à 8:51

Rabat – De nombreuses mesures ont été prises au cours de l’année 2018 pour renforcer la transparence et assurer l’égalité des chances et le respect de la bonne gouvernance dans l’obtention de la subvention publique, a souligné le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la Culture).