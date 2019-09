Culture: don d’équipements techniques au Niger

jeudi, 19 septembre, 2019 à 22:40

Rabat- Le ministère de la Culture et de la communication a fait don, jeudi à Rabat, de lots d’équipements techniques, logistiques, électroniques et audiovisuels au ministère nigérien de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

Ce don a été remis en vertu d’un accord signé lors d’une cérémonie à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma à Rabat, présidée par le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj, en présence de l’ambassadeur du Niger au Maroc, Salissou Ada.