Culture muséale: Vers une collaboration entre la FNM et la commune de Casablanca

mardi, 7 juin, 2022 à 15:48

Rabat – Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi et la présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, se sont entretenus, lundi, des moyens de consolider leur collaboration dans le domaine de la culture et de la muséologie.

Dans un communiqué, la Fondation a indiqué que les deux parties ont échangé sur les moyens de renfoncer leur partenariat et de développer des futurs projets de collaboration dans le domaine muséal entre les deux institutions.

Cette démarche collaborative a pour objectif de “dynamiser la capitale économique du Royaume en la dotant de musées et d’espaces culturels”, a-t-on relevé, rappelant à cet égard que les Casablancais ont exhorté la création de musées publics dans leur ville, dotée d’un patrimoine architectural et historique d’exception.

Par ces projets, ajoute la même source, la FNM et la ville de Casablanca s’engagent à rendre l’art et la culture accessibles à tous, à travers une vision axée sur la proximité et l’échange.

La FNM poursuit ainsi sa mission de doter chaque ville du Royaume de musées, en vue de rapprocher les Marocains de leur riche patrimoine culturel.