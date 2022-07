La culture, vecteur du rayonnement continental et international du Royaume

samedi, 23 juillet, 2022 à 14:05

Par Abdellatif ABILKASSEM

Rabat – La culture a un rôle pivot dans le rapprochement des peuples et la diffusion des valeurs de dialogue et d’ouvertures sur l’autre, chose que le Maroc a fortement ancré ces dernières années sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, ce qui a fait de ce soft power un mécanisme efficace au service du rayonnement du Royaume sur les plans continental et international.