Dakar : La Fondation Mahi Binebine fait don d’une œuvre artistique au Musée historique de Gorée

jeudi, 7 novembre, 2024 à 10:54

Dakar -La Fondation Mahi Binebine a fait don, mercredi à Dakar, d’une œuvre artistique intitulée ” Dans le même bateau” au profit du Musée de Gorée au Sénégal.

Cette œuvre de l’artiste et écrivain, Mahi Binebine, évoque les thèmes de l’esclavage et de l’émigration et sera par la suite exposée au Musée historique de Gorée, sous tutelle de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) .

Une convention de donation de ladite oeuvre a été signée entre la Fondation Mahi Binebine et l’IFAN relevant de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar .

L’œuvre ” Dans le même bateau ” résonne comme une litanie silencieuse, un chant douloureux qui traverse les âges. C’est une évocation poignante de l’esclavage et de l’immigration clandestine, deux faces d’une même médaille, deux époques séparées par l’illusion du temps mais unies par le destin tragique de ceux qui luttent pour leur liberté, souligne l’auteur dans une note de présentation.

L’esclavage, ce thème qui me hante et que j’ai exploré dans l’ouvrage ” Le sommeil de l’esclave ” trouve ici une résonance particulière, dit l’artiste marocain, soulignant que l’’île de Gorée, ce lieu emblématique au Sénégal, témoigne de cette histoire sombre.

” Gorée, avec ses maisons aux façades trompeuses, ses rues pavées menant inexorablement à la « Maison des Esclaves », est un miroir de l’inhumanité dont l’homme peut faire preuve ” , a fait savoir l’artiste, notant que c’était le dernier point de terre africaine que des millions d’âmes enchaînées voyaient avant d’être emportées vers un horizon sans retour, embarquées de force dans des navires insensibles à leur désespoir”.

« Dans le même bateau » est une œuvre qui tisse des liens entre le passé et le présent, entre la colonisation et ses séquelles modernes, ajoute l’artiste expliquant que le bateau, symbole central de cette création, incarne à la fois les navires négriers et les embarcations de candidats à l’émigration clandestine, illustrant une continuité tragique dans la quête de liberté et de dignité. Il nous rappelle, a-t-il relevé, que l’histoire, bien que parée de nouveaux atours, répète les mêmes souffrances et les mêmes espérances.

À travers cette œuvre,” je veux dire que l’humanité entière est embarquée dans le même vaisseau fragile, ballotée par les vagues de l’histoire ” , affirme l’artiste, soulignant que ” les chaînes de l’esclavage soient faites de fer ou de désespoir, elles entravent toujours les mêmes aspirations à la liberté “.

De son côté, le représentant de l’IFAN, Alla Manga, a indiqué que cette donation du célèbre peintre marocain Mahi Binebine “s’inscrit dans une thématique majeure des collections d’un de nos musées, en l’occurrence celui historique de Gorée, placé au cœur de la question de l’esclavage”.

“Cette œuvre vient de la Fondation Binebine du Maroc, pays frère avec lequel nous partageons beaucoup et dans des domaines aussi divers que la religion, l’économie, la culture ” , a-t-il dit , rappelant que l’île mémoire de Gorée est classée patrimoine mondiale de l’humanité depuis 1978 et porte dans ses veines le passé douloureux de la traite atlantique, avec toutes ses conséquences sur l’Afrique.

“Dans le même bateau “, technique bas-relief sur clous, cire et pigment sur bois, est une œuvre artistique de grande dimension d’une mesure de 250cm x 340 cm et d’un poids de 100 kilogrammes.