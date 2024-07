Dakhla : La 16ème édition du Festival national de la Chanson Hassanie, les 26, 27 et 28 juillet

jeudi, 25 juillet, 2024 à 22:24

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture- organise, les 26, 27 et 28 juillet à Dakhla, la 16ème édition du Festival national de la Chanson Hassanie sous le thème “la chanson Hassanie, une mélodie qui relate l’authenticité du patrimoine marocain”.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône, ce festival vise à mettre en avant l’aspect artistique de la culture Hassanie et à préserve ses traditions, us et coutumes et manifestations étant donné qu’elle fait partie intégrante des composantes de l’identité marocaine authentique, indique un communiqué du ministère.

Initiée en collaboration avec la wilaya de la région de Dakhla-Oued Edahab, le conseil de la région et la commune de la ville de Dakhla, cette manifestation culturelle verra la participation de 23 troupes musicales représentant les régions du sud du Royaume, ainsi que des groupes en provenance de Mauritanie.

Le festival se déroulera sur la place avoisinant la Maison de la Culture “Al Walaa” à Dakhla, conclut le communiqué.